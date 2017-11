"Nu cred ca va pleca in ianuarie!" Mutu a vorbit cu cei mai importanti oameni de la Napoli despre situatia lui Chiriches

Vlad Chiriches a fost integralist pentru Napoli in meciul cu Sahtior din UEFA Champions League si a fost unul dintre remarcatii partidei.

Joi, 23 noiembrie, in direct la PRO TV: Viktoria Plzen - Steaua in UEFA Europa League! Bucurati-va de fotbal!

Gazzetta dello Sport i-a oferit nota 7, cea mai mare nota dintre jucatorii care au evoluat, iar jurnalistii italieni au notat ca romanul "a devenit o garantie pentru Sarri".

Adrian Mutu a vorbit si el cu Chiriches despre situatia acestuia de la Napoli si spune ca fundasul nationalei este extrem de apreciat la echipa.

"Ieri am fost pe San Paolo, la Napoli-Sahtior, alaturi de selectionerul Romaniei, Cosmin Contra. Apoi, dupa meci, am luat cina cu Chiriches. Se simte foarte bine la Napoli.

E un adevarat profesionist. Atat Sarri, cat si Giuntoli (n.red. directorul sportiv) mi-au spus doar lucruri bune despre el. Se antreneaza ca un profesionsit si e capitanul Romaniei. Senzatia mea e ca Napoli vrea sa-l tina, asa ca nu cred ca va pleca in ianuarie. E un mare fundas, iar linistea din jocul lui e exceptionala. Desi, poate ca aceasta siguranta a sa e si o limita, pentru ca sunt cazuri in care nu ar trebui sa-i fie rusine sa degajeze mingea in tribuna", a declarat Adrian Mutu pentru Radio CRC.