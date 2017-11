La ei se poate! Presedintele federatiei italiene si-a anuntat DEMISIA dupa ratarea calificarii la Mondial! Revolutie in fotbalul italian!

Selectionerul italiei si presedintele au plecat dupa ratarea calificarii la Cupa Mondiala.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Presedintele Federatiei Italiene de Fotbal (FIGC), Carlo Tavecchio, a demisionat, luni, din functie, la o saptamana dupa ce "squadra azzurra" a ratat calificarea la Cupa Mondiala din Rusia, informeaza lequipe.fr.

Presdintele FIGC l-a demis, miercuri, pe Giampiero Ventura de la conducerea tehnica a nationalei Italiei, sperand ca plecarea selectionerului va fi suficienta pentru a linisti spiritele dupa prima ratare a prezentei la un turneu final dupa 60 de ani.

Initial, Tavecchio nu a vrut sa demisioneze, insa a cedat in cele din urma dupa ce a fost considerat si el responsabil de esec, atat de presa peninsulara, cat si de ministrul Sporturilor, Lucca Lotti.

In varsta de 74 de ani, Tavecchio era presedintele forului italian de trei ani.

Reprezentativa Suediei s-a calificat la Cupa Mondiala din 2018, dupa ce a remizat, la 13 noiembrie, in deplasare, scor 0-0, cu nationala Italiei, in mansa secunda a barajului pentru competitia din Rusia. In tur, scorul a fost 1-0 pentru suedezi.

Sursa: News.ro