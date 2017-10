Dybala poate deveni cel mai scump jucator din istorie! Anuntul urias facut astazi: cu cine urmeaza sa semneze atacantul argentinian

Transferul lui Neymar pentru 222 de milioane de euro de la Barcelona la Paris-Saint Germain a schimbat total piata transferurilor. Efectul acestei mutari se va vedea si in urmatoarele perioade de transferuri, recordul avand sanse sa pice intr-un viitor nu foarte indepartat.

Dybala ramane la Juventus. Pentru moment

Calcio Mercato anunta ca Paulo Dybala urmeaza sa isi prelungeasca intelegerea cu Juventus in saptamanile urmatoare si va avea o clauza de reziliere de 230 de milioane de euro. Insa acest anunt ar putea preceda transferul la o alta echipa! Un caz similar ar fi cel al lui Luis Suarez, cel care s-a transferat la FC Barcelona la cateva luni dupa ce isi prelungise contractul cu FC Liverpool iar acesta includea o clauza de reziliere ce a fost platita de catalani.

Inainte de transferul lui Neymar, o clauza de reziliere de 230 de milioane de euro parea de neatins. Acum insa, golgheterul lui Juventus cu 11 goluri in 11 partide de Serie A poate fi urmatorul lider in clasamentul istoric.

5 - Paulo Dybala has scored 5 free kick goals in Serie A since 2016/17, more than any other player in the Top 5 leagues. Joya. pic.twitter.com/wE2taoWetC