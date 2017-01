Donnarumma, portarul MINUNE al Milanului, aproape de GOLUL CARIEREI cu Napoli! Ce a facut pustiul de 17 ani

Donnarumma a oferit un moment genial in meciul cu Napoli.

Meciul cu Napoli din aceasta etapa de Serie A putea fi un moment istoric pentru Donnarumma, portarul de 17 ani al Milanului.

In minutul 95 al meciului cu Napoli, Donnarruma a urcat in careul advers in incercarea disperata a Milanului de a egala. Napoli avea 2-1.

Acesta a fost extrem de aproape de a inscrie un gol istoric pentru cariera sa, dupa ce a reluat mingea cu capul pe poarta lui Reina. Goalkeeperul lui Napoli a reusit insa sa intervina.

Pentru Donnarumma, acest meci al fost al 50-lea din cariera in Serie A, la numai 17 ani.

VEZI AICI VIDEO CU MOMENTUL