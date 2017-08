Halep investeste intr-o echipa de hochei! Tiriac cere ajutorul statului! Ce campus vrea sa construiasca

Simona Halep i s-a alaturat lui Tiriac in proiectul noului patinoar.

La Patinoarul Telekom Arena, construit de Ion Tiriac in Otopeni, s-au format deja doua echipe de hochei pe gheata de juniori, sustinute de sponsori si ar urma sa mai apara doua, printre care una care va purta numele Simonei Halep.

"Sunt doua echipe. Din 140 de selectionati sunt vreo 40 care au ramas si fac 3-4 antrenamente pe saptamana. Am cumparat doua autobuze, am zis sa ne organizam cu parintii. Pentru o ratiune pe care nu am inteles-o, Simona Halep vrea echipa ei. Oricine intra aici, intra gratis. Asta am reusit cu acesti sponsori. si intr-o tara de 23 de milioane putem face macar 2-300 de asemenea exemple. Echiparea nu te costa mai mult de 10.000 de euro, cu totul, cu echipament. Va dati seama ce am putea face in tara asta daca ne unim toti. Eu sunt inca optimist ca actuala conducere a sportului si guvernul se chinuie sa faca rost de banii care nu au fost pana acum. Se incearca acum sa se faca ceva. Treaba asta costa pe an 6-700.000 de euro, dar se poate”, a afirmat Ion Tiriac.

Omul de afaceri si-a manifstat interesul de a construi langa patinoar un complex sportiv de anvergura si un campus universitar, dar asteapta ca statul sa se implice si sa investeasca: "Sunt 30 de hectare aici puse deoparte pentru faimosul «camp» si pentru faimoasa universitate pe care eu si familia mea vrem sa o facem aici, la Bucuresti. Noi banii nostri i-am pus deoparte, terenul l-am pus deoparte, ne mai trebuie un mizilic de 150-200 de milioane de euro. Ca suta noastra am pus-o. Acum trebuie sa mai vina cineva, tara, guvernul, ca ramane aici. si atunci facem un «camp» exact ca in Statele Unite, cu stadion, cu patinoar, cu pista de atletism, cu o sala de 3.500 de locuri, cu poligon de tir, 10 terenuri de baschet, de volei, cu 30 de tenis, cu camin acoperit la tenis, exact ce a facut Nadal la Mallorca”.

Fostul tenismen Ilie Nastase este sceptic in ceea ce priveste implicarea statului in proiectul prietenului sau, Ion tiriac. „E un lucru bun ce face domnul tiriac, e un proiect la care a tinut mult si a reusit. Eu acum il rog sa mai faca si metroul pana aici si va ramane pe viata. Sa-i spuna tiriac metrou. Au fost bani peste tot si la Bruxelles. in Parlament se vorbeste foarte putin despre sport. stiu ca am fost acolo, ne certam intre noi, apoi ne impacam si ne certam din nou. Asa ca nu am nicio speranta. Daca nu vin privatii, nu avem nicio sansa”, a declarat Nastase.

Fostul secretar general al Federatiei Romane de Hochei pe Gheata Eduard Pana, primul roman inclus in International Ice Hockey Federation Hall of Fame, este cel care s-a ocupat alaturi de alti antrenori in selectarea copiilor.

"Pe acesti juniori i-am selectionat din 136 de copii care nici nu stiau sa mearga pe asfalt. Dar incet-incet am reusit sa avem aceste doua echipe. Acum sunt 36, dintre care si 14 fete, dar vor fi 46 pentru ca se va alatura si domnisoara Simona Halep. ii multumim ca se va alatura hocheiului. Vom face si echipa Simona Halep. Vor fi mai multe echipe care vor avea asigurate gheata si echipamentul”, a declarat Pana.