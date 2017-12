Un esec asteptat inca din grupe! De ce Romania a pierdut pe mana ei o calificare ce parea clara

Eliminarea nationalei de handbal feminin de la Mondialul din Germania a venit dupa un esec neasteptat cu Cehia, scor 26-27, macar prin prisma evolutiei scorului.

Insa cauzele sunt clare si au fost analizate in ansamblu pe Sport.ro, in precedentele materiale. Asa cum Ambros Martin a remarcat la finalul grupelor, victoriile cu Slovenia, Spania sau Angola au fost importante, insa au reliefat slabiciuni ale nationalei. Pentru ca la fel cum am castigat aceste partide, la fel de bine puteam sa le pierdem. Dupa aceste trei meciuri din grupe, singurele care au contat cu adevarat, nationala nu a avut o victorie mai mare de trei goluri, iar un astfel de meci strans poate oricand sa se intoarca impotriva ta. Adica exact ceea ce s-a intamplat contra Cehiei luni seara, la Leipzig. Dar ce a dus la acest esec incredibil?



Neagu-dependenta, imposibil de oprit

Cauzele sunt multiple, iar problemele pe care Ambros Martin trebuie sa le rezolve sunt, si ele, extrem de multe. Insa totul deriva de la lipsa alternativelor la Cristina Neagu. Pentru o echipa care are obiectiv macar clasarea in primele opt formatii de la un Mondial, e destul de rar intalnit ca o jucatoare sa marcheze jumatate din goluri intr-un singur meci. E si mai rar cazul lui Neagu din partida cu Cehia, cand a aruncat de 19 ori la poarta, din totalul de 43 ale nationalei Romaniei. Adica nu mai putin de 44% de aruncari, cifre din care deriva doua probleme: prima, aceea a predictibilitatii pentru defensiva adversa, iar a doua cea a lipsei de responsabilitate din lotul Romaniei.

Pentru ca atunci cand Neagu nu arunca, nimeni nu isi asuma responsabilitatea! E drept, Geiger si Buceschi nu au facut cu adevarat un meci rau cu Cehia, avand impreuna un procentaj de 70%, cu sapte goluri din zece aruncari, insa niciuna nu si-a asumat cu adevarat responsabilitatea. Iar de multe ori, Neagu a luat totul pe cont propriu, incercand sa rezolve actiunile cu aruncari riscante. Ori acest lucru nu poate avea rezultate la infinit. Alaturi de Cristina e nevoie de o jucatoare care sa nu aiba frica de aruncare si in care colegele sa aiba incredere, momentele in care unul dintre interi nu e angajat fiind graitoare. Pe scurt, atacul Romaniei a suferit teribil, in meciurile cu miza Neagu avand intotdeauna o „mana moarta” alaturi de ea. Cu Cehia s-a „remarcat” negativ si Crina Pintea, altfel excelenta in acest turneu final. Pivotul Romaniei a ratat trei aruncari in repriza secunda, doua dintre ele consecutive in postura de 1 vs 1 cu portarul advers, in minutul 32. Pana la urma, a contat enorm. Iar Crina a iesit plangand de pe teren!



Fara aparare, victoria vine greu



Dar adevarata problema a nationalei este apararea. Fara un cuplu de aparatori centrali batut in cuie, cum, in urma cu 10 ani era Bese-Luca, nationala a suferit teribil. Accidentarea lui Perianu a contat enorm, iar incercarile lui Ambros de a improviza au esuat lamentabil, la fel cum in meciul cu Cehia a esuat si tactica ibericului. Cu doi arbitri care au avut „liber” la eliminari, modul dur, extrem de agresiv, in care s-a aparat nationala a dus la 20 de minute jucate in inferioritate de „tricolore”,fata de numai trei eliminari primite de cehoaice. Ori acest lucru a contat enorm, chiar daca in prima repriza nationala s-a descurcat excelent in inferioritate, castigand chiar trei inferioritati!

Insa, revenind la aparare, insusi Ambros Martin si-a reprosat modul in care Romania a evoluat nu numai la meciul cu Cehia, ci si in partidele precedente, din grupe. Poate ca meciul cu Spania, castigat cu 19-17, a fost multumitor pentru iberic, insa numarul mic de goluri incasat a venit si ca urmare a evolutiei catastrofale a adversarelor, care au strans 17 minute si 54 de secunde fara gol marcat intre minutele 11 si 29. Cuplul Pintea-Florianu nu a evoluat niciodata la nivel maxim, Neagu a aratat si ea slabiciuni serioase in defensiva, in timp ce Cehia a surprins in permanenta pe repunere rapida, lucru pe care l-a facut si in grupe, dovada ca Romania nu a fost suficient pregatita pentru acest meci, desi Ambros a avut nu mai putin de trei zile in care putea atrage atentia fetelor in acest sens.



Poarta: valoroasa, dar mult prea neexperimentata

Nu in ultimul rand, o alta problema majora a fost postul de portar. Dedu si Dumanska sunt talente clare, care, probabil, vor apara poarta Romaniei in urmatorii 15 ani. Doar ca in handbal, un portar aflat in varful carierei e cel care trece de 30 de ani, experienta contand enorm la acest nivel, nu doar ca plasament, ci si prin faptul ca isi cunoaste la perfectie adversarii, avand in vedere numeroasele meciuri jucate impotriva lor. Doar ca la acest nivel, fiecare detaliu conteaza. Poate ca Dumanska a fost, pana luni, al doilea portar de la turneul final ca procentaj al interventiilor. Insa atunci cand a contat, lucrurile nu au stat deloc bine. Poate ca intre calificare si esec a stat o singura parada facuta de portari. Pentru ca in meciul cu Cehia, poarta a fost dezastruoasa.

Rar se vede un meci in care goalkeeperii au procentaj de 20%, insa Dumanska si Dedu nu au scos decat sapte aruncari adverse. Iar Dedu incheie turneul cu un procentaj de 18%, fiind, cu siguranta, cel mai slab al ei din cariera, departe de ceea ce a reusit anul trecut, la European. Totusi, la o privire de ansamblu asupra lotului tricolor, poarta e cel mai acoperit post, semnele de intrebare fiind masive pe extreme si pe pivoti, acolo unde viitorul suna, deocamdata, trist.

Tomescu,omul de sacrificiu

Insa poate ceea ce trebuie sa se schimbe este mentalitatea lotului. De la primul om din Federatie, pana la ultima rezerva. Pentru ca modul in care tratezi esecurile e, poate, la fel de important la fel cu cel in care tratezi victoriile. Iar ceea ce s-a intamplat dupa esecul cu Cehia e dureros. Noua unitati media importante din Romania au ales sa isi trimita reprezentantii la Mondialul din Germania. Iar dupa meciul de luni seara, cea care a fost trimisa la conferinta de presa a fost Cynthia Tomescu, pivotul Coronei Brasov.

Din 16 jucatoare ale nationalei, in partida cu Cehia au evoluat 15. Gabi Szucs a jucat 1 minut si 48 de secunde, iar extrema Ana Maria Berbece a evoluat 39 de secunde, suplinind-o pe Aneta Udristioiu, in momentul eliminarii. Cine a fost trimisa de Romania la conferinta? Tomescu, singura jucatoare care nu a intrat nici macar o secunda pe teren! E drept, poate jucatoarele importante erau nervoase, poate ca nu puteau vorbi la cald. Dar contrastul dintre Norvegia, Suedia, Danemarca, Germania sau alte tari e imens! Si asta poate ca se vede si in rezultate.

