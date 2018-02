Pe urmele lui Messi si Ronaldo // Cristina Neagu, nominalizata din nou la Balonul de Aur din handbal! Se bate cu o colega de la CSM

Cristina Neagu, declarata in trei randuri cea mai buna handbalista a lumii, a fost nominalizata din nou de Federatia Internationala de handbal (IHF) la acest titlu, potrivit site-ului forului mondial.

O comisie formata din experti si antrenori ai echipei nationale au votat propunerile pentru acest trofeu, la masculin si feminin, acum urmand ca propunerile sa fie votate de reprezentantii presei si de iubitorii handbalului.

Neagu, laureata a anchetei in 2010, 2015 si 2016, ''considerata una dintre cele mai bune handbaliste din istorie'', potrivit IHF, a fost inclusa anul trecut in echipa ideala a Ligii Campionilor, pe cand juca la Buducnost Podgorica, cu care a reusit eventul in Muntenegru. Neagu s-a transferat apoi la CSM Bucuresti, cu care joaca in Liga Campionilor, si a ajuns cu nationala in optimile Campionatului Mondial.

Contracandidatele Cristinei Neagu sunt Nora Mork, Stine Bredal Oftedal (ambele din Norvegia), Isabelle Gullden (Suedia) si Nycke Groot (Olanda).

Mork a fost in 2017 vicecampioana mondiala cu nationala sa, golghetera competitiei, dar si castigatoare a Ligii Campionilor cu Gyor.

Stine Bredal Oftedal, pe langa medalia de argint, a fost desemnata cea mai buna handbalista la Mondialul de anul trecut.

Suedeza Isabelle Gullden este conducatoarea de joc a campioanei Romaniei, CSM Bucuresti, clasata pe locul al treilea la editia trecuta a Ligii Campionilor. Gullden a condus nationala Suediei la cel mai bun rezultat al sau la un Campionat Mondial, locul 4, iar palmaresul sau de anul trecut a fost completat cu trei trofee nationale in Romania, campionatul, Cupa Romaniei si Supercupa.

Nycke Groot a fost medaliata cu bronz la Mondialul din Germania, dar a cucerit si trofeul Ligii Campionilor cu Gyor, fiind nominalizata in echipa ideala a competitiei.

La masculin, au fost nominalizati Sander Sagosen (Norvegia), Nikola Karabatic (Franta), Luka Cindric (Croatia), Domagoj Duvnjak (Croatia) si Andy Schmid (Elvetia).