Lotul Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania

Antrenorul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Ambros Martin, a anuntat duminica seara, dupa incheierea Trofeului Carpati, lotul care va face deplasarea la Campionatul Mondial din Germania (1-17 decembrie).

Lotul Romaniei este format din urmatoarele jucatoare: Denisa Dedu, Iulia Dumanska – portari, Valentina Elisei Ardean, Ana Maria Popa – extreme stanga, Cristina Neagu, Cristina Florianu, Gabriella Szucs – interi stanga, Eliza Buceschi, Madalina Zamfirescu, Cristina Laslo- centri, Crina Pintea, Timea Tatar, Cynthia Tomescu – pivoti, Aneta Udristoiu, Melinda Geiger, Ana Maria Dragut – interi dreapta, Aneta Udristoiu, Ana Maria Berbece – extreme dreapta.

Romania a incheiat, duminica seara, Trofeul Carpati cu doua victorii – 31-18 cu Macedonia si 24-23 cu Brazilia - si o infrangere, 21-27 cu Polonia, cea din urma castigand si competitia.

Tricolorele vor pleca in 29 noiembrie in Germania, unde intre 1-17 decembrie se disputa Campionatul Mondial.

Tricolorele s-au calificat, in iunie, dupa o dubla cu Austria, pentru a 23-a oara consecutiv la Campionatul Mondial, care va avea loc intre 1-17 decembrie in Germania. Romania este singura echipa din lume care a bifat toate editiile.

Romania va intalni, in ordine, intre 2-8 decembrie, in grupa A la Campionatul Mondial din Germania, echipele Paraguay, Slovenia, Spania, Angola si Franta.

Programul partidelor in grupa A, la Trier, este urmatorul: Franta – Slovenia, Romania – Paraguay, Spania – Angola (in 2 decembrie); Slovenia – Romania, Angola – Franta, Paraguay – Spania (3 decembrie); Franta – Paraguay, Romania – Spania, Slovenia – Angola (5 dcembrie), Romania – Angola, Spania – Franta, Paraguay – Slovenia (7 decembrie) si Angola – Paraguay, Spania – Slovenia, Franta – Romania (8 decembrie).

In celelalte trei grupe vor juca echipele Norvegia, Polonia, Argentina, Ungaria, Cehia, Suedia (grupa B, la Bietigheim), Danemarca, Tunisia, Japonia, Muntenegru, Brazilia, Rusia (C, Oldenburg), Germania, Olanda, Camerun, China, Coreea de Sud, Serbia (D, Leipzig).

Dupa disputarea meciurilor din grupe, primele patru se vor califica in optimile de finala, faza din care se va juca eliminatoriu pana la medalii.

La editia din 2015 a CM, Romania a obtinut medalia de bronz, avand in palmares si argint mondial in 2005.

Campioana mondiala en-titre este Norvegia, care a mai cucerit medalia de aur in 1999 si 2011.