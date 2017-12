Federatia de handbal i-a stabilit soarta lui Martin Ambros dupa eliminarea de la Mondial! Anuntul facut de Dedu

Romania a pierdut dramatic la ultima faza in optimi cu Cehia.

Presedintele Alexandru Dedu spune ca lipsa de experienta si arbitrajul au facut ca nationala sa paraseasca competitia inca din optimi.

"In momentul de fata sunt destul de afectat de rezultatul de ieri. Acest turneu in sine necesita mai mult timp pentru a fi analizat, dar, ca sa fiu pragmatic si sa raspund la intrebare, sunt cateva cauze vizibile.

Lipsa de experienta sau mai mult faptul ca destul de multe fete au acuzat incarcatura meciului, vorbim despre un meci eliminatoriu la un Campionat Mondial. Iar al doilea lucru vizibil este maniera de arbitraj, dar nu in sensul negativ. Modul in care acesti arbitri au arbitrat a dezavantajat echipa Romaniei. Sa stai aproape o repriza cu un om in minus nu este usor la acest nivel", a spus Alexandru Dedu pentru ziare.com.

Selectionerul Martin Ambros va ramane pe banca nationalei pana in 2020, cand e Olimpiada la Tokio.



"Nu abdic de la ideea de la care am pornit. Totusi, lasand la o parte dezamagirea de ieri, Romania a terminat pe locul 10 un Campionat Mondial. Suntem in primele 10 echipe ale lumii la inceput de ciclu olimpic.

Pragmatic sa discutam, sa ne uitam cine este sub noi. Vedem echipe care au castigat Campionate Mondiale si Europene in urma cu cativa ani. Acesta este sistemul de desfasurare, care in urma cu doi ani ne-a ajutat. Atunci am terminat pe locul 4 in grupa si am luat medalia de bronz. Acum am castigat grupa si am terminat pe locul 10", a mai spus Dedu.