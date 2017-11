Cristina Neagu, marea speranta a celor de la CSM Bucuresti la un nou trofeu al Ligii! Performanta reusita in primele 4 meciuri

In acest sezon de Liga, handbalista noastra, Cristina Neagu are 28 de goluri marcate si ocupa locul 3 in clasamentul golgheterilor.



Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Primele 2 pozitii sunt ocupate de cehoaica Iveta Luzumova cu 37 de goluri, iar cea de-a 2 de nemtoiaca Kim Naidzinavicius, cu 33 de goluri.

Echipa actuala, a fostului Balon de Aur, CSM Bucuresti ocupa primul loc in Grupa A. Acestia au 3 victorii si o infrangere si sunt calificati matematic. Si Gyor ETO au reusit calificarea luni seara, dupa cu victoria cu rusii de la Rostov-Don.

Primele trei clasate in Grupa A se vor califica in grupele principale, unde vor intalni primele trei clasate in Grupa B. Obicetivul campioanei noastre este calificarea la Turneul Final Four al Ligii Campionilor.