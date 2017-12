"Atentie la Hazard!" Reactia lui Valverde dupa tragerea la sorti cu Chelsea din Liga Campionilor

Barcelona a picat cu Chelsea in optimile Champions League. Vezi aici toata tragerea.

Antrenorul echipei FC Barcelona, Ernesto Valverde, spune ca partida contra lui Chelsea, din optimile Ligii Campionilor, va fi una grea, dar cu siguranta atractiva.



''Am nimerit un adversar dificil si stim ca nu ne va fi usor. In urna erau echipe foarte puternice, cu Chelsea va fi un meci complicat dar atractiv pentru toata lumea. Este un joc motivant si suntem entuziasti. Chelsea este o echipa fizica, solida, cu un joc bine definit. Cu Alvaro Morata in atac sunt foarte rapizi, iar Eden Hazard este foarte bun intre linii'', a aratat Valverde.

Meciul tur, pe Stamford Bridge, va avea loc pe 20 februarie, returul de pe Cam Nou urmand sa se dispute pe 14 martie.