Asta cumperi cu 180 de milioane! Recordul FABULOS stabilit de Mbappe in Liga Campionilor

Golul marcat de Mbappe cu Bayern a stabilit un nou record in Liga Campionilor.

Mbappe a ajuns la PSG pentru 180 de milioane de euro, la doar cateva luni dupa ce a explodat la As Monaco. El a impresionat mai ales in sezonul trecut al Ligii Campionilor, cand a ajuns cu monegascii pana in fazele finale ale competitiei.

Reusita cu Bayern a fost a zecea pentru Mbappe in Europa, record absolut pentru un jucator de 18 ani. Mbappe e cel mai tanar jucator din istorie care inscrie 10 goluri in Liga Campuionilor. Mbbape are 18 ani, 11 luni si 15 zile. El l-a depasit pe Benzema, cel care detinea recordul pana acum.

Inevitabil, incep comparatiile cu marii jucatori. Messi a marcat 10 goluri in Europa la 21 de ani si 3 luni, in timp ce Raul sau Wayne Rooney erau si mai in varsta, 21 de ani si 4 luni, respectiv 22 de ani si 14 zile.

