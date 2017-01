Xabi Alonso i-a anuntat pe cei de la Bayern ca se RETRAGE la finalul sezonului! Cariera FABULOASA cu 16 trofee

Mijlocasul spaniol este gata sa puna punct unei cariere de peste 20 de ani.

Xabi Alonso i-a anuntat pe cei de la Bayern Munchen ca se va retrage la finalul contractului care expira vara aceasta, scriu cei de la Bild. Alonso poate castiga al 3-lea titlu consecutiv in Bundesliga dupa ce a ajuns la Bayern in 2014.

Ajuns la 35 de ani, Xabi Alonso si-a inceput cariera la Real Sociedad - dupa 4 ani ca titular, a fost cumparat de catre FC Liverpool unde a avut o perioada senzationala sub comanda lui Rafa Benitez. El a marcat in finala Champions League din 2005 cand Liverpool a triumfat la penalty-uri.

La 9 ani distanta, Alonso a castigat inca o data Champions League, de data asta ca jucator al lui Real Madrid, cea care l-a cumparat de la Liverpool in 2009 pentru 35 milioane de euro. Apoi, intr-un transfer criticat initial de fanii lui Bayern, Xabi Alonso a semnat cu echipa antrenata atunci de Pep Guardiola in timp ce Toni Kroos a mers la Madrid. Nu a avut nevoie de foarte mult timp pentru a-i cuceri si pe fanii lui Bayern cu care a semnat un nou contract ce va expira in aceasta vara.

Liverpool

Champions League: 2004–05

Super Cup: 2005

FA Cup: 2005–06

FA Community Shield: 2006

Real Madrid

Champions League: 2013–14

La Liga: 2011–12

Copa del Rey: 2010–11, 2013–14

Supercopa de España: 2012

Bayern Munich

Bundesliga: 2014–15, 2015–16

DFB-Pokal: 2015–16

DFL-Supercup: 2016



Nationala Spaniei

Campionatul Mondial: 2010

Euro: 2008, 2012