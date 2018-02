Statistica incredibila a pustiului de 13 ani pe care Dortmund e sigura ca va lua zeci de milioane! Joaca deja la U17 si rupe plasele

Youssoufa Moukoko are doar 13 ani, dar joaca cu adversari cu 4 ani mai mari decat el. Mai mari doar la varsta, pentru ca la fizic, acesta ii domina.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo

Moukoko are origini africane si a ajuns in Germania din Camerun. El a fost luat de Borussia Dortmund dupa ce a dat probe de joc si a ajuns repede la echipa U17, chiar daca are doar 13 ani.



Pustiul evolueaza pe postul de atacant si are 30 de goluri in 16 meciuri la Borussia U17. In ultima partida, cu Hombruch SV, Moukoko a dat un hat trick.