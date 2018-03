SCANDAL la antrenamentul lui Bayern intre Hummels si Lewandowski: "Razboi al nevilor si cuvintelor!" FOTO

Vedetele lui Bayern s-au contrat la antrenament.

AZI, 14:00 la PRO X: Hermannstadt - Steaua in Cupa Romaniei! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Bayern Munchen are practic biletul in buzunar pentru sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal si un avans de 19 puncte in clasamentul Bundesligii in fata Borussiei Dortmund, insa jucatorii cvintuplei campioane en titre a Germaniei la fotbal au motive de disputa la antrenament, sustine presa locala de miercuri, citata de AFP.

Astfel, fundasul Mats Hummels l-a acuzat pe golgheterul-vedeta Robert Lewandowski (20 de goluri in acest sezon) ca a avut o atitudine necorespunzatoare. Conform cotidianului popular Bild, care a avut un trimis la antrenament, a existat un "razboi al nervilor si al cuvintelor" intre Hummels, campion mondial 2014 cu Germania, si Lewandowski.

"Lewy, tu esti serios, aici? Tu esti antrenor?", a strigat Hummels, in timp ce Lewandowski a replicat: "Ai pierdut balonul...", ceea ce a permis echipei adverse sa inscrie un gol.

Dar Hummels a continuat: "A fost o greseala, dar cu tine este o chestiune de atitudine". "Tu pierzi constant mingea, nu faci altceva decat sa vorbesti", a venit imediat raspunsul coechipierului sau.

"Oh, taci si scuteste-ma", a incheiat Hummels, iar la finalul sedintei de pregatire cei doi s-au ignorat.

Bayern Munchen, tinuta in sah (0-0) pe teren propriu de Hertha Berlin, sambata, dupa demonstratia ofensiva din Liga Campionilor (5-0 cu Besiktas), va juca duminica in deplasare la Freiburg, neinvinsa in fata propriului public de sase meciuri.