Monstruos! Vin cu SACUL de milioane ca sa-l ia de la Bayern. Transferul neasteptat facut de Abramovici in ianuarie

Chelsea ar putea sa dea o super lovitura in primele zile ale perioadei de transferuri!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Bild scrie ca englezii il vor cu orice pret pe Arturo Vidal de la Bayern. Pentru a-l convinge pe chilian sa accepte ii pregatesc un salariu urias: 15 milioane de euro pe sezon, dublu fata de cat are acum la Bayern. Chelsea e gata sa-i dea un contract pe 4 ani, in ciuda faptului ca Arturo va avea 31 de ani in mai!



Adus la Bayern in 2015 pe 37 de milioane de la Juventus, Vidal a jucat 120 de meciuri si a marcat de 21 de ori in doua sezoane si jumatate pe Allianz Arena.