GENIAL! "Ne-ati furat deja numele, iar acum faceti asta?!" Mesajul celor de la Gladbach pentru Dortmund

Borussia Monchengladbach a avut o reactie extrem de amuzanta dupa ce cei de la Borussia Dortmund si-a prezentat echipamentul oficial. Pe Twitter, cei de la Gladbach i-au acuzat ca le-au furat si design-ul tricourilor dupa ce le-au "furat" numele.

Nu este prima data cand cei de la Monchengladbach reusesc sa amuze pe toata lumea - in toamna, dupa ce uo terasa din Scotia a ales sa scrie pe un anunt "O echipa germana" in loc de Monchengladbach, ei si-au schimbat denumirea contului de Twitter si au scos fulare pe care scria "A german team" (o echipa germana).

First you try to take 'Borussia' off us, and now this! But the way I wear my hat? No, no. @BVB can’t take that away from me. pic.twitter.com/DPMZX29zh2