A degajat... in gol! VIDEO | Maxim si-a pus mainile in cap cand a vazut gafa portarului sau

Robin Zentner, coechipierul lui Alexandru Maxim, a comis o gafa care o putea costa scump pe Mainz.

Goalkeeper-ul lui Mainz nu si-a dat seama ca a scapat mingea se sub control si a degajat "in gol". Zenter a realizat in timp util ca i-a scapat mingea si s-a repliat rapid. Stindl, atacantul celor de la Borussia Mönchengladbach, a incercat sa profite, insa faza s-a incheiat cu un fault in atac dictat de arbitru.

Faza s-a petrecut in minutul 31, la scorul de 1-0 pentru Mainz. Diallo a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 18. Vestergaard a egalat pentru Mönchengladbach in minutul 67.

Alexandru Maxim a inceput meciul ca titular, dar a fost schimbat in minutul 79 cu Frei.