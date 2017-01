150 milioane de euro din China pentru Aubameyang? Reactia Borussiei Dortmund dupa ce a aflat

Aubameyang ramane una dintre cele mai importante tinte de pe piata transferurilor din Europa si China in 2017.

Borussia Dortmund a dezmintit un zvon care circula pe internet conform caruia clubul chinez Shanghai SIPG ar fi facut o oferta record de 150 milioane de euro pentru Pierre-Emerick Aubameyang.



"Borussia Dortmund nu are nicio informatie in acest sens si noi nu ne ocupam de lucrurile ipotetice", a precizat purtatorul de cuvant al clubului, Sascha Fligge.

Un ziarist care sustine ca a lucreaza si pentru jurnalul sportiv italian Gazzetta dello Sport a scris pe Twitter: "Bum! Aubameyang a primit o oferta de 41 milioane euro pe an de la Shanghai si 150 milioane euro pentru Borussia Dortmund. Cele doua oferte ar putea bate recordurile mondiale".

Mesajul a fost preluat apoi de numeroase site-uri, intre care jurnalul german Bild, in general foarte bine informat in privinta transferurilor legate de Bundesliga, care indica, totodata, ca acest scurt mesaj este unica sursa a acestor informatii.

China s-a lansat in luna decembrie intr-o adevarata cursa pentru recrutarea celor mai buni jucatori ai planetei, facand din Carlos Tevez cel mai bine platit jucator din lume in materie de salariu, argentinianul incasand 38 milioane de euro pe an la Shanghai Shenhua.

"Aubam" (27 ani) a fost desemnat in 2015 "Balonul de Aur" african. Gabonezul a marcat 16 goluri in 15 meciuri de campionat in acest sezon.