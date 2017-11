Situatie incredibila pentru Marcelo Bielsa! A fost suspendat de propriul club dintr-un motiv halucinant! Ce s-a intamplat

Cunoscut ca un antrenor excentric, Marcelo Bielsa este implicat intr-o situatie cu adevarat neasteptata la Lille.

Lille a decis suspendarea din functie a antrenorului principal, argentinianul Marcelo Bielsa, fara preciza motivul acestei decizii.

"Lille a decis suspendarea domnului Marcelo Bielsa din functia de antrenor in cadrul unei proceduri demarate de club" a anuntat gruparea pe site-ul oficial.

Potrivit presei franceze, motivul suspendarii lui Bilesa ar fi legat de faptul ca antrenorul a plecat in Chile fara sa anunte clubul, dupa a saptea infrangere suferita in campionat, scor 0-2, cu Amiens, duminica, in deplasare. Bielsa a mers in Chile pentru a fi alaturi de un prieten foarte bun, Luis Maria Bonini, fost preparator fizic al nationalei chiliene, grav bolnav.

Lille este antrenata de Bielsa din vara. Sub conducerea tehnicianului de 62 ani, Lille a inregistrat trei victorii, trei rezultate de egalitate si sapte infranngeri, cu care ocupa loc de retrogradare, 19 (12 puncte in 13 etape), in Ligue 1.

Daca va fi demis, Bielsa va fi al patrulea antrenor care isi pierde postul in acest sezon in prima liga franceza, dupa Philippe Hinschberger (Metz), Christian Gourcuff (Rennes) si Oscar Garcia (Saint-Etienne).