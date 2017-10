Reactia lui Edinson Cavani dupa ce Neymar a devenit executantul de penalty-uri la PSG! Ce a spus despre scandalul de la PSG

Neymar a fost cel care a batut penalty-ul celor de la PSG in victoria cu 6-2 in fata celor de la Bordeaux.

Scandalul de la PSG pare sa fi devenit istorie. Dupa ce Cavani si Neymar s-au certat pe teren pentru executarea unui penalty, au aparut informatii ca atacantului uruguayan i-a fost oferit 1 milion de euro de catre conducerea clubului ca sa renunte la penalty-uri, lucru dezmintit de cei de la PSG.

In victoria cu Bordeaux, Neymar a fost cel care a batut scorul, fiind felicitat dupa ce a inscris chiar de Cavani. Atacantul uruguayan a vorbit dupa plecarea la echipa nationala despre situatie: "Si astfel de momente fac parte din fotbal. Sunt lucruri care uneori sunt amplificate si devin mult mai mari decat sunt in realitate.



Astfel de lucruri se rezolva in vestiar. Totul are o solutie. Este in regula acum. Lucrul cel mai important este sa luptam pentru acelasi tel" a spus Cavani, conform Four Four Two.