"PSG e un CIRC! Antrenorul nu are autoritate, jucatorii nu isi vorbesc!" Omul care anunta HAOS la PSG

Banii nu a aduc fericirea, e cazul celor de la PSG.

Venirea lui Neymar la PSG a aruncat in aer lumea fotbalului, dar si atmosfera de la PSG. Antrenorul nu are autoritate in vestiar, iar vedetele echipei nu isi vorbesc intre ele, spune Bernard Tapie, fostul presedinte de la Marseille.

"E un bazar, e un circ. Antrenorul nu are nicio autoritate. Se spun multe prostii la PSG. Si sunt lucruri care nu pot fi negate. Sunt adevarate toate, sunt un bazar, sunt jucatori care nu vorbesc intre ei, ca antrenorul nu are autoritate. Ce fel de circ e asta?

Intr-un final, sefii clubului vor realiza ca antrenorul e acolo ca sa antreneze, iar jucatorii trebuie sa-l asculte, in vremuri bune si in momente grele", a spus Tapie.



Acesta a comentat si transferul lui Neymar de la Barcelona. "Niciodata, in toata viata mea, nu am vazut un haos ca asta la un club, e inimaginabil", a mai spus el.