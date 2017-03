NOUL HENRY! La 18 ani, e senzatia sezonului in UCL si deja le-a refuzat pe Real, Chelsea, Liverpool si Bayern

Monaco propune in 2017 unul dintre cele mai spectaculoase nume pentru piata transferurilor.

Kylian Mbappe are numai 18 ani, dar este deja comparat cu Thierry Henry, fostul star al lui Arsenal si Barcelona.

Cu 16 goluri in 17 meciuri pentru Monaco in acest sezon, Mbappe a atras atentia tuturor cluburilor mari din Europa. Daily Mail scrie ca acesta deja a refuzat sa plece la Real Madrid - desi este fanul acestui club -, Bayern, Chelsea si Liverpool.

Potrivit sursei citate, si Guardiola l-a vrut la vara, cand a fost dispus sa dea 40 de milioane de euro pntru el.

Catalanii de la Sport scriu ca pustiul e prima optiune ofensiva pentru Barca in perioada de mercato dupa ce a impresionat in acest sezon. Comparat deja cu Thierry Henry, Mbappe si-ar dori sa continue in Ligue 1 pentru cel putin inca un sezon. Superimpresarul Jorge Mendes, omul din spatele celor mai mari afaceri din fotbal in ultimii 10 ani, il curteaza si el pentru echipa de briliante construita in marile campionate.