"Neymar va fi peste Messi si Ronaldo!" Anuntul care schimba ordinea pentru 'Balonul de Aur'

Antrenorul care a cucerit trofeul Premier League cu Leicester, Claudio Ranieri, crede ca Neymar va ajunge sa fie cel mai bun din lume.

Ranieri, acum la Nantes, spune ca viitorul castigator al Balonului de Aur va fi brazilianul Neymar. "Parerea mea este ca a celorlalti. El este un jucator extraordinar. Cred ca dupa Cristiano Ronaldo si Messi, Neymar va castiga Balonul de Aur. Ii va intrece pe cei doi pentru ca este un jucator foarte tanar", a spus italianul.

Internationalul brazilian in varsta de 25 de ani a avut un debut impresionant la PSG, marcand 3 goluri in primele doua meciuri din Ligue 1. Neymar s-a transferat in aceasta vara de la Barcelona la PSG pentru 222 de milioane de euro.