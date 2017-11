Neymar nu are liniste la PSG! Antrenorul Unai Emery l-a bagat in sedinta! Ce au discutat cei doi

Neymar are parte de un debut agitat la PSG.

Adus pe cea mai mare suma din istorie la Paris, Neymar nu a dezamagit pe teren, insa brazilianul a fost si in centrul unor scandaluri.

Recent, brazilianul s-a certat cu antrenorul Unai Emery, cel caruia i-a reprosat ca ii tine prea mult pe jucatori la sedinte video si a cerut sa fie lasat sa lucreze cu mingea cu echipa a doua.

Antrenorul Emery l-a bagat in sedinta pe Neymar inaintea partidei cu Anderlecht din Champions League pentru a clarifica situatia, scrie Marca. Antrenorul francez tine sedinte des cu jucatorii sai, iar Neymar nu face exceptie. Nu e pentru prima data cand cei doi discuta, insa de aceasta data, antrenorul a tinut sa clarifice situatia si sa elimine tensiunea jucatorului. Au mai fost si alte reactii ale brazilianului care l-au deranjat pe Emery. Acesta are misiunea de a-l tine pe Neymar concentrat la jocul sau pentru a ataca titlul si trofeul Champions League in acest sezon.

"Neymar vrea sa creasca la PSG si este misiunea mea sa-l ajuta, trebuie sa am grija de el, la fel cum trebuie sa am grija de toti jucatorii mei", a declarat fostul antrenor al Sevillei recent.