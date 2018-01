Neymar, DISPARUT din nou din lotul lui PSG! Mesajul misterios al brazilianului, dupa ce a fost acuzat ca e angajat PART TIME!

Neymar nu e in lotul lui PSG pentru partida cu Lyon.

Francezii se intreaba de ce are Neymar mereu probleme inainte de jocurile din Franta. Au aparut chiar informatii ca el a cerut sa nu mai fie folosit in partide cu Caen sau Dijon si sa intre pe teren doar in partidele importante. PSG are derby cu Lyon, insa Neymar lipseste iar din lot. Oficial, brazilianul acuza probleme musculare, insa francezii il suspecteaza ca pur si simplu nu vrea sa joace. Chiar presedintele celor de la Lyon se intreba daca Neymar este angajat permanent al clubului de fotbal PSG, sau angajat part time pentru a reprezenta imaginea Qatarului in fotbal, viitoarea organizatoare a Cupei Mondale din fotbal, in 2022.

Neymar a postat un mesaj misterios pe Instagram, insa acesta i-a indus pe francezi si mai mult in eroare. "Cuvinte intelepte: varsta nu defineste maturitatea, calificarile tale nu iti definesc inteligenta, zvonurile despre tine nu definesc cine esti", a scris Neymar pe Instagram.

Cel mai scump jucator din istorie a fost huiduit de 50.000 de fani ai lui PSG dupa partida trecuta cu Dijon, cand a marcat 4 goluri. Pe ultimul dintre ele l-a reusit dintr-un penalty obtinut de Cavani. Uruguayanul devenea cel mai bun marcator din istoria clubului daca Neymar ii permitea sa execute si sa inscrie, iar fanii nu l-au iertat.