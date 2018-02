"Ma doare-n fund la cat sunt evaluat!" Interviu necenzurat cu unul dintre cei mai tari atacanti din lume! Raspunsul care l-a facut pe jurnalist sa injure

Unul dintre cei mai apreciati jucatori din acest sezon din Europa a acordat un interviu "fara perdea".

Atacantul celor de la Olympique Lyon, Nabil Fekir, trece prin momente fantastice ale carierei lui. Jucatorul de 24 de ani are 16 goluri in Ligue 1 in acest sezon si numele lui a fost mentionat ca fiind pe lista Barcelonei sau a celor de la FC Liverpool.

Intrebat daca stie ca a fost dorit in locul lui Coutinho la Liverpool, Fekir a raspuns: "Da, am auzit. Am auzit dar nu a existat niciun moment ceva concret" le-a spus Fekir celor de la Onze Mondial, pentru ca apoi interviul sa devina unul cu adevarat atipic!

"Vom vedea ce imi rezerva viitorul. Sunt la Lyon acum. Sunt fericit aici. In fotbal nu stii niciodata ce se poate intampla. Depinde de ce va vrea mingea. Trebuie sa fii pregatit de orice" a spus Fekir, raspuns care l-a facut pe jurnalist sa replice: "Este un raspuns de c***t, stii asta, nu?"



"Asta pentru ca nu stiu. Nu pot sa va spun ce se va intampla maine. Poate voi fi la Lyon tot restul vietii. Nu stiu. Am contract pana in 2020. Gata. Calm" a spus Fekir. Acesta a scapat si el o injuratura apoi cand a fost mentionat faptul ca este evaluat de CIES Football Observatory la 60 de milioane de euro.



"Uite. O sa fiu cat se poate de sincer. Ma doare in fund! Va spun direct, nu ma interesa nici daca eram evaluat la 20 sau 10 milioane de euro" a incheiat Fekir.