Emery pune piciorul in prag dupa cearta dintre Cavani si Neymar! Ce le-a transmis antrenorul celor doi

Edinson Cavani si Neymar s-au certat pe teren la meciul dintre PSG si Olympique Lyon, incheiat 2-0. Amandoi au vrut sa execute mai multe faze fixe, intre care si un penalty, luptandu-se pentru minge.

Meciul dintre PSG si Lyon a scos pentru prima data la iveala lupta orgoliilor din vestiarul formatiei pariziene. Cavani si Neymar au avut un conflict pe teren, ei luptandu-se pentru a executa mai multe faze fixe.

Cavani a tinut cu orice pret sa execute un penalty, pe care l-a si ratat, in timp ce Neymar i-a furat balonul la cateva lovituri libere.

La final, Unai Emery, antrenorul lui PSG, a vorbit despre aceasta situatie.

"Penalty-urile se executa de doar cativa jucatori. Unul este Cavani, celalalt este Neymar. E nevoie de un gentleman agreement. Pana la urma, vor aranja ordinea pentru penalty-urile care vor urma. Daca nu se vor intelege, voi decide eu! Nu vreau ca asta sa fie o problema pentru noi", a spus Emery dupa meciul cu Olympique Lyon.

Edinson Cavani a transformat 46 din 57 de penaltyuri in cariera, in timp ce Neymar are 32 din 40.