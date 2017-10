El este jucatorul care vrea sa anuleze tripla MAGICA a celor de la PSG: "Cavani, Mbappe si Neymar ar trebui sa se teama pentru locul lor!" :))

Fundas dreapta de meserie, Thomas Meunier are un sezon fantastic in ceea ce priveste golurile marcate - a ajuns deja la 7!

Thomas Meunier a declarat dupa dubla din victoria cu 2-1 a lui PSG in fata celor de la Dijon ca cele 3 staruri din atacul vicecampioanei Frantei, Edinson Cavani, Kylian Mbappe si Neymar Jr ar trebui sa se teama pentru locul lor in echipa de start :))

Meunier a inscris 7 goluri pentru club si echipa nationala in acest sezon desi joaca pe postul de fundas dreapta. "Cavani, Mbappe si Neymar trebuie sa se teama pentru locul lor! Sunt in forma buna, fie ca e vorba de nationala sau club. Am doi antrenori care au incredere totala in mine si imi ofera libertate in ofensiva. Este important pentru mine sa am o contributie si in atac. Trecutul meu ca atacant va fi mereu alaturi de mine.



Niciuna dintre mingile de la gol nu erau pentru mine, dar am profitat. Imi place sa ofer lucruri in ofensiva. Cu ceva noroc si multa munca am parte si de recompense" a declarat Meunier pentru Canal+.