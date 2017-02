COSMARUL lui Balotelli in ultimul meci! E primul jucator din campionatele de top ale Europei care a patit asta

Mario Balotelli a avut o seara de cosmar in Franta.

Balotelli a fost eliminat in meciul pe care Nice l-a jucat in deplasarea de la Lorient.



Acesta a vazut rosu dupa ce a intrat in conflict cu Zargo Toure si i-a adresat si arbitrului mai multe cuvinte grele.



Balotelli a devenit astfel primul jucator din top 5 ligi de fotbal ale Europei care este eliminat de trei ori in acest sezon.