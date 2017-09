Banii, samanta scandalului! Francezii au aflat adevaratul motiv pentru care Cavani si Neymar s-au certat pe teren

O vorba veche spune ca banii sunt "ochiul dracului". Iar ultimul incident de la PSG confirma acest lucru. Presa franceza scrie ca la baza scandalului dintre Cavani si Neymar stau chiar banii.

Bogatii de la PSG au de gestionat o situatie complicata. Doi dintre cei mai valorosi fotbalisti ai lor, Neymar si Edinson Cavani, s-au certat la ultimul meci chiar pe teren, amandoi dorindu-si sa execute un penalty.

L'Equipe a scris chiar ca cei doi fotbalisti au fost la un pas de bataie in vestiar, la finalul partidei cu Olympique Lyon, castigata pana la urma cu 2-0.

Tot jurnalistii francezi au aflat si motivul pentru care cei doi au ajuns la scandal.

Ziaristii din Hexagon noteaza ca ambii fotbalisti isi doresc cu ardoare sa castige titlul de golgheter in acest sezon, ei avand in contracte clauze care le aduc sume importante in cazul in care castiga acest titlu.



Potrivit francezilor, Cavani ar urma sa ia un milion de euro daca va castiga titlul de golgheter al Frantei la finalul sezonului. Suma este una importanta pentru uruguayan.

Pe de alta parte, Neymar are un salariu stagional de 30 de milioane de euro la PSG.