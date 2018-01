Arbitrul care a facut praf Nantes - PSG nu e la prima iesire bizara. Ce i-a facut lui Ibrahimovic

Tatarusanu a pierdut cu PSG din cauza unui arbitru nebun. Acesta a incercat sa-i puna piedica unui jucator si pentru ca n-a reusit l-a dat afara.

Era minutul 91 cand colegul lui Tatarusanu de la Nantes l-a doborat fara sa vrea pe arbitrul. Acesta a ripostat si apoi i-a dat al doilea galben fotbalistului. Toata Franta a luat foc, iar Federatia l-a oprit de la delegari dupa faza scandaloasa.

"Acest comportament este unul de huligan. Arbitrul asta cred ca nu ar trebui doar dat afara. Ar trebui trimis intr-un tribunal!. Ma uitam la el si nu imi venea sa cred. Este gest de golan, nu este gest de arbitru", a spus Ion Craciunescu.

Arbitrul de 45 de ani lucreaza ca politist si nu e la prima abatere. In 2015, n-a vrut sa-i dea mingea lui Zlatan dupa ce suedezul a marcat de 3 ori.



"Domnule arbitru, mingea... Sa astept ce? A, ok, vrei sa arati ca esti seful? Asta e! Esti seful, am inteles! Dai bine la camera", i-a spus Ibrahimovic atunci.

Tatarusanu a pierdut cu 0-1 meciul cu PSG. Di Maria i-a dat gol. Portarul nationalei s-a remarcat cu o parada in fata lui Mbappe.