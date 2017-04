Echipa promoveaza, antrenorul nu! Un nou caz Radoi in Liga I: Oprita ar putea fi blocat de lipsa licentei. Interviu EXCLUSIV

Marti, 18 aprilie, la ProTV: Real Madrid - Bayern Munchen, returul sferturilor de finala ale UCL Rezumatele meciurilor se vad in fiecare seara de UCL la Sport.ro, de la 23:50

Daniel Oprita (35 de ani) nu va putea sa ocupe functia de antrenor principal al lui Juventus Bucuresti, desi a preluat echipa din divizia a treia si a dus-o in Liga 1, dupa doua promovari succesive.

Situatia este oarecum asemanatoare cu cea a lui Mirel Radoi, fostul sau coleg de la Steaua si coechipier in echipa "ros-albastrilor" care a atins semifinala Cupei UEFA in 2006, cu diferenta ca finul lui Gigi Becali nu detinea nicio licenta, in timp ce Oprita are licenta A, dar nu a indeplinit durata minima de asteptare de 2 ani pana la inscrierea la cursul pentru categoria superioara.

"Cum sa-i dau echipa pe care am preluat-o din liga a treia si am promovat-o pana in primul esalon unuia care nu a antrenat, dar care are licenta?", spune Oprita.

www.sport.ro a stat de vorba cu antrenorul formatiei favorite la promovarea in Liga I.

Sunteti pregatiti pentru Liga 1?

Daniel Oprita: "Eu am avut incredere in baieti si le-am spus de la inceput ca avem sanse sa promovam, dar nu m-am gandit ca putem sa o facem de maniera asta. Acum nu stim la ce nivel suntem si ce obiectiv sa ne fixam pentru Liga 1, pentru ca nu prea am avut meciuri cu echipe din primul esalon, nici macar amicale. Si pentru mine e prima experienta de antrenor in Liga 1. E clar ca nivelul este mai ridicat, dar nu stiu cu cat. Fata de anii trecuti pare in scadere, dar nu va fi usor. Trebuie sa mai luam ceva jucatori, ca sa putem face fata"

Care este stilul de joc pe care il promovezi?

Daniel Oprita: "Filosofia mea de joc implica munca multa, agresivitate, determinare, atitudine, cum am evoluat si la Liga a 2-a. In schimb, imi place sa jucam pe atac. Dovada este ca, desi am avut cele mai putine goluri primite, am avut si cele mai multe marcate. Dar e alt nivel si e greu sa te spui ca te duci sa o ataci pe Steaua, asa cum te duceai sa ii ataci pe cei de la Balotesti. E clar ca in Liga 1 sunt echipe care au jucatori cu calitate individuala mai mare ca a noastra, in schimb noi putem compensa la alte capitole"

Modul in care ati promovat va poate recomanda ca model pentru alte cluburi?

Daniel Oprita: "Juventus poate fi un exemplu si pentru alte echipe din Liga a 2-a si chiar Liga 1, pentru ca aici s-a platit performanta. Asta am convenit cu cei din conducerea clubului, pentru ca ai de castigat financiar doar daca ajungi in Liga 1, unde se dau banii din drepturile de televizare si din alte sponsorizari. Si trebuie platita performanta, nu poti sa dai intai salarii mari si sa termini pe locul 7-8. Salariile la Juventus au fost mai mici decat la celelalte echipe cu care ne-am luptat pentru promovare, dar au fost direct proportionale salariile si performantele".

Jucatorii sunt nerabdatori sa debuteze in Liga 1?

Daniel Oprita: "M-au intrebat jucatorii mai tineri cum e sa joci in Liga 1 si la Steaua, inca de cand eram in divizia a treia. Dar avem si cativa fotbalisti cu experienta, care au jucat in prima liga. Bajenaru, de exemplu, a jucat chiar la Steaua. Altii au meciuri in primul esalon, precum Buhaescu, Chipirliu, Ilin, Beta, Mares, Barbulescu, Dima, Calintaru, Neag... Deci nu ne ducem chiar in necunoscut".

Cum ai reusit sa il transformi pe Chipirliu in senzatia Ligii a 2-a?

Daniel Oprita: "Lui Chipirliu i-am dat multa incredere. Si sunt bucuros ca a reusit sa dea atatea goluri, pentru ca nu e usor sa dai 26 de goluri chiar si la Liga a 2-a. Are si un gol mai putin trecut in statistica, pentru ca au notat gresit marcatorii la un meci si delegatul nostru nu a fost atent cand a semnat foaia de joc. Nu are 26 de goluri, are 27. I-au trecut altcuiva golul lui si a ramas asa. E un jucator bun, care are calitati sa isi are valoarea si la Liga 1".

Care ar fi secretul evolutiilor bune?

Daniel Oprita: "Noi avem si un patron care vrea sa vada fotbal de calitate, nu ne putem apara foarte mult. Uneori am castigat cu 2-0 sau 3-0 si am fost bagati in sedinta, daca nu i-a placut cum am evoluat. Avem doar doua infrangeri, dar au fost momente cand s-a vrut spectacol si am incercat sa il oferim. Cat si cand s-a putut, am jucat deschis si spectaculos. I-am explicat patronului ca au existat si momente cand a trebuit sa jucam pragmatic, pentru ca a apasat pe jucatori presiunea rezultatelor si a luptei pentru promovare. Acum s-a dus presiunea si speram sa facem mai mult spectacol".

Tu ai licenta PRO, poti antrena in Liga 1?

Daniel Oprita: "Nu am licenta PRO, conform regulamentului ar trebui sa promovez echipa si sa ma duc inapoi la Liga a 2-a. Sau a 3-a, pentru ca am inteles ca s-au schimbat regulile si se va cere licenta PRO si la Liga a 2-a. Am luat echipa din esalonul al 3-lea si am dus-o in Liga 1, dar nu mai exista derogare, va trebui sa ii las altui antrenor echipa facuta direct pe tava. Culmea e ca eu am vrut, dar nu am avut voie sa ma inscriu la cursile pentru licenta PRO. Mi-am luat licenta A la inceputul acestui an si trebuie sa astept 2 ani pana cand pot da examen pentru urmatoarea categorie. Daca esti jucator in activitate nu poti sa te inscrii la nicio licenta, apoi trebuie sa astepti un anumit numar de ani. Nu e problema, mai promovez inca o data cu una, o las, cu alta, o las si pe aia..."

De ce s-a ajuns in situatia asta?

Daniel Oprita: "Sincer, nu stiu. Pentru noi nu se poate face nimic, desi in alte tari sunt ajutati cei care vor si pot sa munceasca. Eu am luat-o de jos si am dus echipa in Liga 1, iar la licenta PRO sunt unii care antreneaza la sala de sport. Joci sute de meciuri in Liga 1, ajungi intr-o semifinala de Cupa UEFA, ai meciuri la nationala si o iei de la zero. Sunt prea multi cu licenta PRO si nu au unde sa antreneze. Asa am avut un raspuns: “Pai, noi ce facem? Noi unde mai antrenam?” Pai, din cauza mea nu antrenati? Daca ai valoare de antrenor, te duci la Liga a 3-a, iei o echipa, muncesti mult si urci echipa in Liga 1, nu astepti sa te cheme lumea sa te puna direct la masa intinsa".

Atunci, ce vei face din vara?

Daniel Oprita: "Nu stiu cat de corect este. Eu nu am licenta ca altii, dar am doua promovari la rand, deci rezultate am... Raspunsul a fost „Cu astia cu PRO ce facem, nu trebuie sa ii lasam si pe ei?”. O sa ii dau unuia cu licenta PRO, care nu antreneaza de 7 ani, sa imi preia echipa, ca sa antreneze el. Inainte s-a putut, se dadea o derogare, se facea orice, acum nu se mai poate. Nu e normal, sa vina unul cu licenta PRO si eu sa fiu trecut ca secund, pentru ca asta e solutia legala la care sunt impins. La noi se asteapta 2 ani, in Moldova sau in alte tari perioada dintre licente e de doar 1 an. Cred ca ar trebui sa citim regulamentele si in spiritul legii nu numai dupa litera ei. Toate regulamentele UEFA sunt interpretate in Romania in cel mai drastic mod posibil. In Italia, lui Inzaghi i-au dat direct licenta A, iar lui Radoi, care a jucat si el la nationala, a fost la Euro 2008, a reprezentat ceva la Steaua, nu i-au dat nimic, nici macar carnetul de antrenor, a trebuit sa o ia efectiv de la zero! Eu am fost in clasa cu niste copii de 19-20 de ani... Am jucat la Steaua, am semifinala de cupa europeana si am pornit efectiv ca si cum as fi venit de pe strada. De exemplu, pe cele 30 de locuri intra antrenori care pregatesc copii de 7 ani. Nu stiu cata nevoie au ei de licenta PRO acolo! Trebuie sa antreneze aia, care au licenta PRO si nu au echipe. De parca ii tin eu acasa, din cauza mea nu antreneaza ei".

Autor: Gabriel Chirea