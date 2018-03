Un fost coleg de-al lui Neymar de la Santos a ajuns in Romania! Surpriza uriasa: cu cine a semnat

Avea asteptari uriase de la cariera sa, insa lucrurile n-au mers asa cum se astepta.

Helio Monteiro Batista, fost coleg cu Neymar la Santos, va juca in Romania, la Foresta Suceva. Fotbalistul de 28 de ani joaca pe postul de fundas central si a semnat cu Suceava pana la vara.



Pana sa ajunga la Foresta, Monteiro a jucat in ligile inferioare din Brazilia, iar in Europa are o singura aparitie, in sezonul 2015-2016 la Zimbru Chisinau.

Foresta spera sa-si fi rezolvat problemele defensive dupa aducerea brazilianului. A ajuns la 10 achizitii in aceasta iarna si crede ca poate evita retrogradarea in C. Dupa 22 de etape, e pe 15 in B, cu un punct deasupra liniei.