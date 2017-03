Un club de traditie ii cere Stelei banii pentru salvare: "Asteptam! Daca nu-i primim, va fi vai si amar"

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, 21:45, IN DIRECT la ProTV! Bucurati-va de fotbal

FC Brasov, una dintre echipele de traditie ale fotbalului romanesc, se afla in drumul catre revenirea in Liga I. Echipa de la poalele Tampei se afla pe locul 3 in liga secunda, la doar un punct in spatele celor de la UTA Batrana Doamna, aflati pe locul doi.

Daca pe plan sportiv lucrurile merg bine pentru brasovenii antrenati de Cornel Talnar, clubul nu sta la fel de bine si in privinta finantelor. FC Brasov se afla in insolventa si are nevoie urgenta de fonduri.

Pentru a putea salva clubul, administratorul judiciar spune ca ar fi nevoie ca Steaua sa faca intr-un timp cat mai scurt plata reprezentant ultima transa de bani din transferul lui Chipciu la Anderlecht. In acest caz, Brasovul a avut cateva procente din vanzarea jucatorului de la Steaua la Anderlecht.

"Asteptam decizia CNSL (Comisia Nationala pentru Solutionarea Litigiilor) in legatura cu ultima transa de bani din transferul lui Chipciu.

Este vorba despre 230.000 de euro care ne-ar aduce un pic de liniste in dorinta noastra de promovare. Daca se intampla sa nu primim acesti bani, va fi, cu siguranta, va si amar!

Ma bucur de aportul deosebit adus de cei doi jucatori detasati de Steaua, Chitosca si Enceanu. Baietii chiar mi-au promis ca vor castiga la Arad.

Sa o faca si cu Timisoara, luni, la Brasov, si va fi randul nostru sa ii recompensam", a spus Vasile Dochita, administratorul special al lui FC Brasov, la Radio Sport Total FM.