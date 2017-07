Un club de traditie dispare. IAR! Reunire cu 5 jucatori si datorii de 450.000 lei: "Asteptam pe cineva care sa ne ajute"

Au mai ramas doar cateva zile pana la termenul limita trasat de FRF pentru inscrierea echipelor in liga a doua (20 iulie), iar o echipa de traditie este tot mai sigura ca nu isi va mai putea desfasura activitatea. Foresta Suceava este paralizata din cauza datoriilor.

Potrivit Liga2.ro, formatia suceveana a acumulat datorii de 450.000 lei doar catre ANAF si are de platit si jucatorii, care, satui de promisiuni, au plecat care-incotro.

La Foresta au ramas 5 fotbalisti, iar soara echipei pare pecetluita, recunoaste presedintele Andrei Ciutac.

"Este aproape imposibil ca situatia sa se remedieze. Asteptam pe cineva care sa ne ajute. Pana la acest moment, am avut doar discutii, nu am concretizat nimic. Noi ramanem deschisi oricarei oferte. Am avut intalniri si cu oameni care au vrut sa pastreze echipa aici, la Suceava. Oricine va veni va avea parte de sprijinul nostru.

Acea problema mai veche, cu datoria catre Finantele Publice, nu isi gaseste rezolvare, iar cuantumul sumei care trebuie platita creste pe zi ce trece.

In acest moment mai avem doar 5 jucatori sub contract. In ceea ce priveste antrenorul, nu ar fi probleme", a spus Ciutac la Radio Sport Total FM.

De mentionat si faptul ca antrenorul Forestei, Marius Lupu, a fost implicat intr-un grav accident rutier, acesta pierzandu-si fiul de 4 ani.

Liga a II-a ar trebui sa alinieze la start 20 de echipe in sezonul viitor, dar Foresta si FC Brasov au sanse minime sa se inscrie.