ULTIMA ORA! Pulhac a revenit in Romania! Cu cine a semnat in urma cu putin timp

Cristi Pulhac a jucat ultima data la Aris Limassol.

La 32 de ani, Cristi Pulhac revine in fotbalul romanesc. Nu in Liga I, ci la Clinceni, in liga a doua. Clubul nu mai spera la promovare, dar isi construieste echipa pentru sezonul urmator cu jucatori de la Steaua, Botosani si Viitorul. Ilfovenii l-au luat pe Ontel de la Steaua si il asteapta si pe Vilceanu sub forma de imprumut.



"Cu Pulhac ne-am inteles, a si semnat pe sase luni. A ramas doar ca in cazul in care, saptamana viitoare, daca primeste vreo oferta de afara o sa plece, altfel ramane la noi. Ne-am bucura daca ar ramane definitiv la noi. E un jucator foarte bun, a fost la Dinamo. Ultima data a jucat in Cipru, acolo unde si-a reziliat contractul in toamna", a spus, pentru Liga2.ro, vicepresedintele clubului, Alexandru Dragomir.



"Nu mai avem obiectiv la echipa, astfel ca incercam sa intinerim echipa pentru a ne baza pe o parte din ei din vara. Pregatirea a decurs foarte bine pana acum. Am disputat si amicalele cu Progresul si Tunari pentru a testa jucatorii pe care i-am avut in probe, dar lotul este in mare parte facut si speram ca pana luni, cand intram in cantonament, sa fie definitivat 100 la suta", a mai spus Dragomir.

Pulhac a plecat de la Dinamo in 2013 la Gabala, dupa care a mai trecut pe la Zawisza Bydgoszcz, Petrolul si Aris.