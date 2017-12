ULTIMA ORA | Lovitura drastica in cursa pentru promovare: Academia Rapid pierde un meci la masa verde! Ce s-a intamplat

Academia Rapid va pierde cu 0-3 meciul cu AS Tricolor, castigat pe teren cu 3-1. AMFB a luat aceasta decizie dupa ce rapidistii ar fi folosit un fotbalist fara drept de joc, Cristian Muscalu.

Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti a decis sanctionarea Academiei Rapid cu meci pierdut la masa verde, 0-3, dupa ce giulestenii au folosit un fotbalist fara drept de joc, anunta cotidianul Gazeta Sporturilor.

Potrivit sursei citate, rapidistii l-au folosit in meciul cu AS Tricolor, de pe 26 decembrie, pe Cristian Muscalu, fotbalist legitimat la acea vreme in strainatate.

De asemenea, Academia Rapid a fost amendata cu 1.500 RON.

Noul clasament al Ligii a 4-a

1. CSA Steaua 38p

2. Academia Rapid 35p

3. AS Tricolor 35p