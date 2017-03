Stadion nou intr-un oras care n-a mai avut echipa in Liga I de 20 de ani! Unde se va construi complexul de 22 milioane euro

Orasul Targoviste nu a mai vazut fotbal la nivel inalt de aproape doua decenii. In 1998, FCM Targoviste a evoluat pentru ultima data in Liga I. Acum, fanii damboviteni spera insa intr-o promovare a Chindiei.

Chiar daca nu a mai avut echipa in Liga I de aproape 20 de ani, orasul Targoviste se va putea mandri curand cu un stadion ultramodern, de 12.000 de locuri, ale carui costuri sunt estimate la 22 milioane euro.

ProSport noteaza ca autoritatile locale vor construi, cu bani obtinuti prin Compania Nationala de Investitii, un nou stadion in oras.

Noua arena va fi amplasata in zona garii, iar procedura pentru obtinerea finantarii a fost deja demarata. "Sper ca in 2-3 ani sa avem stadion nou", spune si presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea, citat de Ziare.com

"Studiul de prefezabilitate este la Compania Nationala de Investitii. Ni s-au mai cerut cateva clarificari, iar saptamana trecuta le-am inaintat. Acum va intra in comisia ministeriala pentru a fi inclus pe lista de finantare. Noi am facut toate demersurile legale, am transferat terenul catre CNI, am intocmit studiul de prefezabilitate", a mai spus Alexandru Oprea.

In acest moment, alte stadioane aflate pe lista investitiilor sunt Ghencea, Giulesti, Stefan cel Mare si Arcul de Triumf.