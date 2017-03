Il avem pe Romario Benzar la nationala si vine tare din urma ... Ronaldo. :)

Ronaldo Deaconu a jucat in Olanda, iar acum e la Chiajna! A fost chemat de Isaila la trialul Federatiei. Jucatori sub 21 de ani de la echipe de divizia B si C se vor bate pentru un loc la nationala de tineret, care are meciuri cu Portugalia, Elvetia si Tara Galilor in preliminarii.