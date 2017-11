Romeo Surdu vrea sa fie din nou CAMPION si apoi sa o ia pe urmele lui Hagi: "Mi-as dori sa deschis o academie si sa fiu antrenor!"

Romeo Surdu isi continua cariera de fotbalist, insa se gandeste si la ce va urma dupa retragere.

Jurnalistul Pro TV, Ion Alexandru, a vorbit cu Romeo Surdu, cel care spera sa castige un nou titlu de campion, de data asta in Moldova cu cei de la Milsami Orhei, echipa aflata pe locul 2 in campionat in spatele celor de la Sheriff.

Fostul jucator de la FC Brasov, CFR Cluj, Steaua, Rapid sau Apollon Limassol, spune ca vrea sa o ia pe urmele lui Gica Hagi.

"Pe viitor imi propun sa deschid un club sportiv pentru initierea copiilor, sa creasca bine si poate pe viitor voi avea si un club de fotbal. Mi-as dori sa fiu antrenor si cu siguranta voi face tot posibilul ca sa fiu. Mi-as dori sa fiu un antrenor bun. Ceea ce iti propui se si intampla, cu conditia sa pui toata energia in slujba dorintelor tale. Stiu ca este greu, pentru ca vor fi situatii dificile. Vor fi perioade de cadere si si atunci trebuie sa fii foarte tare si vei reusi!



Daca te uiti pe CV-ul meu scrie 33 de ani, dar inca nu este cazul. Stau foarte bine fizic si psihic. Da, e adevarat, am terminat licenta B la Chisinau, o sa incep si licenta A. inca nu este momentul pentru mine sa incep meseria de antrenor. inca pot juca si pot juca la nivel destul de bun, la nivel inalt. Chiar daca altii spun ca nu, pe mine nu ma intereseaza. Vad ce vine din urma si nu ma pot lasa de fotbal ca sa ma apuc de antrenorat in momentul de fata. Poate peste vreo 4-5 ani" a spus Romeo Surdu.

Ce spune Romeo Surdu despre situatia lui Denis Alibec, despre echipa nationala si despre duelul Leo Messi vs Cristiano Ronaldo puteti citi AICI