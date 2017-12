Razboi intre Steaua si Rapid pentru un strain! Ar fi primul stranier din ISTORIA celor doua cluburi. Pentru cine se lupta

Derby-ul din Liga a 4-a Bucuresti continua si in pauza dintre tur si retur!

Cele doua mari rivale isi disputa primul stranier. Congolezul Gabriel Bakhami (24 de ani) a fost remarcat de conducatorii ambelor cluburi. Mijlocasul central poate fi primul stranier din istoria fiecareia, daca se ajunge la un acord pentru transferul sau de la Romprim.

"E un baiat extraordinar, e foarte cuminte, ascultator, si un fotbalist foarte bun. E foarte implicat in tot ceea ce face pe teren. Putea mult mai mult decat grupul, a fost cel mai bun jucator al nostru. Poate sa faca diferenta. Nu am discutat de transferul lui cu nimeni, dar nu cred ca sefii nostri se vor opune in cazul unei oferte. Cel mai important e binele lui", a explicat pentru www.sport.ro Tudorel Mihailescu, portar si antrenor secund la Romprim.

Dupa 14 etape, Romprim e doar pe 13 in liga a 4-a Bucuresti, cu 8 puncte. Steaua si Rapid au fiecare cate 38 de puncte si sunt despartite doar de golaveraj in topul clasamentului.