Primul contracandidat al lui Burleanu la FRF e un fost stelist UEFAntastic: "Eu nu am sprijin politic, poate voi coopta cativa fosti colegi"

Victoras Iacob, fostul atacant al Stelei, anunta ca isi va depune candidatura la sefia FRF. La precedentele alegeri, el a facut parte din echipa lui Burleanu.

Victoras Iacob este decis sa candideze la alegerile din 2018 pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal. El este primul personaj care isi declara public intentia de a candida impotriva lui Razvan Burleanu.

"E foarte adevarat, intentionez ca anul viitor sa candidez. Sunt foarte constient de acest lucru, ca voi avea adversari cu nume. Eu nu ma rezum la factorul nume sau identitate. Nu ca nu ar fi importante, ci dimpotriva, dar fiecare are modul lui de a expune un punct de vedere, atat presedintele actual cat si ceilalti candidati. Eu o sa-mi spun punctul de vedere fara sa fac referire la ei. Va trebui sa raspund, dar voi adopta alte moduri decat au dansii. Am alte idei si alta strategie si vom vedea cum vor decurge lucrurile. Nu am sa va surprind cu niciun factor politic. Lumea s-a obisnuit cu asta în ultimii ani, ca factorul politic sa fie un atu, dar la mine o sa fie foarte simplu. Ma rezum strict la fotbal. Nu "vad" aceasta legatura, desi ea exista in Romania. Eu nu am sustinere politica", a declarat Victoras Iacob.

"Echipa mea este in formare. Va asigur ca sunt si vor fi de un profesionalism asa cum toti se asteapta pentru a face performanta. Pot aparea fosti coechipieri, dar si persoane care nu au jucat neaparat cu mine. Ma voi axa pe profesionalismul fiecaruia. Nu am niciun fel de stres chiar si daca alegerile ar fi in decembrie", a mai adaugat fostul atacant.

"L-am sustinut pe Razvan Burleanu acum 3 ani, dar nu cred ca voi sustine pe cineva daca nu ies intre primii doi", a încheiat Iacob.

Pe langa Razvan Burleanu si Victoras Iacob, la presedintia FRF ar putea candida Cristian Balaj, Florin Prunea ori Ciprian Marica. Si numele lui Ionut Lupescu a fost vehiculat de fostii componenti ai Generatiei de Aur.

Victoras Iacob, in varsta de 36 de ani, a jucat de-a lungul carierei sale la Steaua, Rapid, Universitatea Craiova, FC National, Rocar, Kaiserslautern, Iraklis Salonic, Aris Salonic si Niki Volos.