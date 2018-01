Lovitura DISTRUGATOARE pentru Academia Rapid! Bani ARUNCATI PE JOS dupa ultima decizie a instantei. De ce e Steaua ca si promovata

Rapid spera sa ii ia fata rivalei din Ghencea cu transferurile facute in aceasta iarna.

Venirile lui Maftei sau Ionut Voicu pot sa nu mai foloseasca la nimic dupa ce Tribunalul Bucuresti a respis prin sentinta definitiva cererea clubului de a primi personalitate juridica. PRO Sport scrie ca decizia judecatoreasca este echivalenta cu dezastrul pentru rapidisti. Clubul nu-si mai poate lua Certificatul de Identitate Sportiva de la Minister si nu mai are dreptul nici macar sa joace in barajul de promovare pentru Liga a 3-a, sustine sursa citata.

Fara personalitate juridica, Academia nu poate intra nici in licitatia pentru marcile Rapid, detinute de societatea aflata in faliment care a reprezentat Rapidul in Liga 1.



Astfel, Steaua devine mare favorita la promovarea in C!

Dezastrul de la Rapid inseamna 200 000 de euro irositi. Aceasta e investitia facuta in club din august pana azi.



Sursa foto: Academia Rapid