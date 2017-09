La 40 de ani, Pancu a debutat la NOUL Rapid cu pasa de gol, in victoria cu 4-0. VIDEO

Pancu are 40 de ani si a debutat azi la noul Rapid. Si rapidistii au dat peste un nume cu greutate in Cupa, dar n-au castigat cu 28 - 0, ca rivalii din Ghencea.

Doar 300 de fani au fost in Giulesti la revenirea lui Pancu. A facut schimb de locuri cu prietenul Daniel Niculae. Ajuns la 40 de ani, Pancu a purtat numarul 10 la meciul din Cupa Romaniei.



Pancu a dat o pasa de gol, iar Rapid a castigat cu 4-0 in fata lui Atletico Bucuresti.



"Numarul 10 era liber, asa ca l-am ales eu. Am dorit o revansa in tricoul asta, macar o promovare din liga a patra in cea de-a treia", a spus el.