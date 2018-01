Iti amintesti de "Tiligol", primul golgheter al CFR-ului modern? Ce a ajuns sa faca Cosmin Tilinca la 38 de ani, dupa plecarea din Romania

Cosmin Tilinca, atacantul care facea furori la CFR Cluj in urma cu 13 ani, traieste acum in Germania.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cosmin Tilinca, poreclit "Tiligol" in 2005, pe cand CFR Cluj evolua in Cupa INTERTOTO, are acum 38 de ani. El a emigrat de ceva vreme in Germania, unde este antrenor-jucator la o echipa de amatori din Kreisoberliga, adica liga a saptea.

Tilinca a fost primul golgheter al "CFR-ului modern", inainte ca formatia din Gruia sa cucereasca vreun trofeu.

In 2005, Tilinca facea echipa la CFR cu Panin, Coroian, Minteuan si Dorinel Munteanu, iar formatia clujeana trecea de Vetra Vilnius, Athletic Bilbao, Saint Etienne si Zalgiris Vilnius. Tilinca marca atunci in victoria 1-0 din Gruia cu Bilbao, dar si in ambele meciuri ale dublei cu Saint Etienne.

Cosmin Tilinca a mai jucat apoi inca doua sezoane pentru CFR, trecand ulterior si pe la Farul, Gloria Bistrita, Pandurii si Ariesul Turda.

De aproape 4 ani ani, acesta a emigrat in Germania. El locuieste in Mainz si nu s-a lasat de fotbal.

"Imi doresc sa pot fi alaturi de familia mea. Sa reusesc sa-mi educ copiii foarte bine, mai ales pe fiul meu, Darius, sa-l indrum si sa-l sprijin in viata de fotbalist pe care a inceput-o acum 2 ani. Iar pe Asara, inca mai am timp. Acum evoluez in Germania, unde sunt stabilit cu familia de aproape 3 ani, dar inr-o liga de amatori: Kreisoberliga. Sunt atat jucator, cat si antrenor secund. Dorul de casa ma atrage tot mai mult spre Romania, unde am sa fac tot posibilul sa revin ca antrenor, atat la copii, cat si la o echipa de seniori.

Desi sunt departe de casa, prin intermediul internetului urmaresc fiecare etapa a CFR-ului", povestea el in urma cu ceva vreme pentru Ziua de Cluj.

Rezultatele CFR-ului in Cupa INTERTOTO, in 2005

CFR - Vetra Vilnius 3-2, 4-1

CFR - Athletic Bilbao 1-0, 0-1 (CFR s-a calificat la loviturile de departajare)

CFR - Saint Etienne 1-1, 2-2 (CFR s-a calificat gratie golurilor in deplasare)

CFR - Zalgiris 2-1, 5-1

CFR - Lens 1-1, 1-3