Echipa preferata a lui Klaus Iohannis poate ajunge in Liga 1 in 2018! Are mai multi actionari decat jucatorI

Iohannis e chemat sa vada meciuri de fotbal, acasa, la Sibiu. Echipa infiintata de 2 ani poate juca in 2018 in prima liga.



"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Are 19 actionari !! Sunt mai multi sefi decat fotbalisti. Numele noii echipe e Sibiu in limba germana: "Hermannstadt". Sibienii au dat petrecere la promovarea in B. La promovare, s-a lasat cu batai si cu eliminari. 4.000 de oameni vin la fiecare meci. Si Iohannis e asteptat.

"In momentul in care am promovat din liga a 4-a in liga a 3-a, intre primii 3 oameni cu care am vorbit a fost dansul" a spus presedintele Teodor Birt.

La Sibiu sunt mai multi sefi decat jucatori.

"Suntem 19 parteneri in club. Asigura si o importanta suma de bani, care ne este necesara" mai spune Birt. "Ar fi un lucru minunat sa aducem istoria in orasul asta frumos" spune si Daniel Chifu.