Comedia Ligii I. Voluntari a luat Cupa cu numele Astrei pe ea, dar nu merge in Europa. Tot Astra merge :))

Fotbalul din Romania continua sa ofere mai multe momente tragi-comice decat performante. Dupa gafa imensa facuta de FRF, care a oferit Voluntariului trofeul Cupei Romaniei cu Astra trecuta ca si castigatoare pe el, a venit momentul celor de la Voluntari sa o "comita".

Echipa ilfoveana a castigat Cupa si ar trebui sa mearga in Europa League sezonul viitor, insa, surpriza! Pentru ca nu au depus dosarul de licentiere pentru Europa, Voluntari nu poate participa in cupele europene. Conducatorii au considerat ca echipa lor nu are nicio sansa sa castige trofeul asa ca nu s-au mai chinuit cu dosarul.

In locul lor vor merge Astra, care a terminat ultima in play-off.

Voluntari incearca sa obtina acceptul de a depunde dosarul acum, insa termenul limita era inca din luna martie! Astfel, in Europa League nu va merge cine merita, ci cine si-a depus dosarul la timp :))