Cati membri cotizanti are U Cluj si care e taxa pe care o plateste fiecare suporter pe an

U Cluj incearca sa renasca in Liga a 4-a.

Entuziasmul suporterilor Universitatii Cluj tine in viata clubul.

Echipa joaca acum in Liga a IV-a si exista un nucleu de fani in permanenta conexiune cu echipa.

Mai mult, suporterii au devenit si membri cotizanti, in incercarea lor de a prelua modelul "socios". Chiar daca sumele care ajung in conturile clubului nu sunt mari, fanii spera ca prin gestul lor sa creeze o comunitate puternica in Cluj.

Sunt 700 de membri cotizanti in acest moment, iar fiecare suporter plateste o taxa anuala de 100 de lei, scrie stiridesport.ro.

"Noul U Cluj" este consitituit ca o asociatie sportiva cu numele "ACSF Alb-Negru al studentilor clujeni".

Echipa e lider in Liga a 4-a.



Foto: Facebook U Cluj