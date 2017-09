Asa arata harta nationalei Romaniei! De unde provin jucatorii convocati in ultimele 12 luni

Moldova si Bucurestiul dau cei mai multi jucatori nationalei de fotbal. Keseru e singurul reprezentant al Crisanei

Autor: Gabriel Chirea



Regiunea istorica Moldova si Bucurestiul au cei mai multi jucatori nascuti in zonele respective, care au fost convocati pentru actiuni oficiale la echipa nationala de fotbal in ultimele 12 luni. La polul opus se situeaza Crisana, cu un singur fotbalist convocat.

Rivalitatile regionale se estompeaza la echipa nationala, mai ales ca multi dintre jucatori se cizeleaza ca fotbalisti in cu totul alte zone fata de cele unde s-au nascut (uneori chiar in strainatate), pentru ca, in final, ei sa ajunga la lotul reprezentativ de la 4-5 echipe care domina fotbalul romanesc. Dar, daca i-ar urmari cu atentie, probabil ca un microbist cu experienta ar putea deslusi anumite caracteristici regionale – unii sunt mai ambitiosi si mai muncitori, altii joaca mai avantat sau mai pragmatic, iar cativa, dimpotriva, sunt mai creativi sau mai infatuati.

Jucatorii convocati la echipa nationala in ultimele 12 luni, dupa locul de nastere:

Moldova - 6

Costel Pantilimon – Bacau (jud. Bacau)

Vlad Chiriches – Bacau (Jud. Bacau)

Mihai Pintilii – Iasi (jud. Iasi)

Alexandru Maxim – Piatra Neamt (jud. Neamt)

Florin Andone – Botosani (jud. Botosani)

Dragos Grigore – Vaslui (jud. Vaslui)

Bucuresti - 6

Ciprian Tatarusanu – Bucuresti

Florin Nita – Bucuresti

Razvan Marin – Bucuresti

Adrian Popa – Bucuresti

Valentin Cojocaru – Bucuresti

Cristian Sapunaru - Bucuresti

Transilvania - 5

Sergiu Hanca – Tg. Mures (jud. Mures)

Cristian Ganea – Bistrita (jud. Bistrita-Nasaud)

Niculae Stanciu – Cricau (jud. Alba)

Ciprian Deac – Bistrita (jud. Bistrita-Nasaud)

Gheorghe Grozav – Alba Iulia (jud. Alba)

Muntenia - 5

Bogdan Stancu – Pitesti (jud. Arges)

Alexandru Chipciu – Braila (jud. Braila)

Andrei Ivan - Moreni (jud. Dambovita)

Gabriel Enache – Colibasi (jud. Arges)

Constantin Budescu – Manasia (jud. Ialomita)

Oltenia - 4

Valerica Gaman – Bailesti (jud. Dolj)

Alexandru Baluta – Craiova (jud. Dolj)

Silviu Lung – Craiova (jud. Dolj)

Andrei Prepelita – Slatina (jud. Olt)

Banat - 4

Cosmin Moti – Resita (jud. Caras-Severin)

Romario Benzar – Timisoara (jud. Timis)

Iasmin Latovlevici – Moldova Noua (jud. Caras-Severin)

Dorin Rotariu – Timisoara (jud. Timis)

Maramures - 3

Florin Grados – Satu Mare (jud. Satu Mare)

Eric Bicfalvi – Carei (jud. Satu Mare)

Ovidiu Hoban – Baia Mare (jud. Maramures)

Dobrogea - 3

Bogdan Tiru – Constanta (jud. Constanta)

Dragos Nedelcu – Constanta (jud. Constanta)

Denis Alibec – Mangalia (jud. Constanta)

Crisana - 1

Claudiu Keseru – Oradea (jud. Bihor)

Ca o curiozitate, in clasamentul dupa numarul de jucatori legitimati la o echipa de club, in prezent sau la un moment dat al carierei, FCSB conduce autoritar ierarhia cu 19 jucatori din 37 convocati de selectionerul Daum in ultimele 12 luni.

La nationala U21 lucrurile stau in felul urmator:

Transilvania – 9 (Cabuz, Olteanu, Morutan, Tordai, Dulca, Veres, Cauca, Oaida, M. Dobre)

Bucuresti – 7 (I. Radu, A. Radu, Nedelcearu, Pascanu, P. Petre, R. Marin, R. Raducanu)

Muntenia – 6 (Stoian, Costache, Fl. Coman, V. Ghita, Al. Manea, And. Ivan)

Moldova – 5 (A. Ciobanu, Chelaru, Matan, Tudorie, Capusa)

Oltenia – 5 (Fl. Stefan, R. Popa. Dudea, Screciu, Balaure)

Dobrogea – 4 (C. Manea, Nedelcu, Cicaldau, P. Iacob)

Banat – 3 (Casap, Vl. Dragomir, Sintean)

Crisana - 2 (Man, Ad. Petre)

Maramures - 2 (G. Puscas, Began)

Strainatate – 1 (I. Hagi – Turcia)